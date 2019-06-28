Глава «Татмедиа» Андрей Кузьмин презентовал книгу о беседах с известными татарстанцами

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Полюбившаяся тататарстанцам телепередача «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» обрела материальное воплощение. В день своего 50-летия генеральный директор АО «Татмедиа» Андрей Кузьмин презентовал книгу «50 интервью без галстука с замечательными людьми», в которую вошла текстовая версия лучших бесед.

Презентация книги прошла в отеле Kazan Palace by Tasigo, на нее были приглашены участники телепрограммы, в том числе первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, помощник Президента Татарстана Камиль Исхаков, руководитель АИР Татарстана Талия Минуллина, председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин и многие другие.

«Все участники программы — замечательные люди не потому, что их замечают, а потому что у них много замечательных дел, мыслей, идей, которые они реализуют. Ну а мы помогаем рассказать об этом», — сказал Кузьмин, приветствуя гостей. Он напомнил, что проект «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» начался ровно год назад, первым гостем программы стал министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов.

«То, что у нас ушло в эфир и на просторы Интернета, быстро уходит, нас каждый день накрывает новая волна информации. А книга — это материальный продукт, ее можно подержать в руках, можно перелистать. Именно поэтому мы решили те мысли, которые прозвучали в нашем эфире, облечь в эту материальную форму», — пояснил генеральный директор.

Книга «50 интервью без галстука с замечательными людьми» отпечатана в форме ipad, ее верстка напоминает экран компьютера. В книге использованы QR-коды, которые позволяют выйти в интернет и посмотреть интервью в живом виде.

На презентацию книги в Kazan Palace by Tasigo также пришли председатель Союза журналистов России Ильшат Аминов, директор и худрук Казанского академического русского Большого драматического театра имени Качалова Александр Славутский, глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, основатель телекомпании «Эфир» Андрей Григорьев, уполномоченная по правам человека в РТ Сария Сабурская, руководитель ГИСУ Татарстана Марат Айзатуллин и многие другие известные в республике персоны.

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