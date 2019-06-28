На IV Фестивале беременных в Казани будущие мамы получат консультации специалистов и посмотрят кино

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). 29 июня в Казани состоится IV Фестиваль беременных «МамаОскар 2019 / Мама – главная роль». На мероприятие, которое состоится в ТЦ «Парк Хаус», приглашены более 350 беременных женщин, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.



Участницы акции получат консультации медицинских специалистов, пройдут анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию, а также ознакомятся с видеопродукцией Республиканского центра медицинской профилактик и Республиканского центра СПИД.



Цель акции – вакцинопрофилактика, поднять престиж родительства и крепких полных семей, популяризировать разумный подход к беременности и родам с точки зрения доказательной медицины.



Мероприятие начнется в десять утра и будет продолжаться до 16.30. Будущие мамы также смогут насладиться общением и сеансом интересного кино.



Вход свободный, по предварительной регистрации. Ознакомиться с подробной информацией и программой можно по ссылке.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.