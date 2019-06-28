(Казань, 28 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). На церемонию открытия архитектурной премии Ага Хана в Казани приедут 250 зарубежных гостей. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала заслуженный архитектор Татарстана Фарида Забирова.

«Сначала будет большое открытие на 500 человек. Это на открытом месте. А потом они [организаторы премии Ага Хана] предполагают поставить шатер там же, в [Казанском] Кремле, — сказала Забирова. — Торжественное открытие человек на 500. Предполагается только 250 иностранных гостей».

Казанский Кремль — один из вариантов проведения церемонии открытия премии Ага Хана и награждения победителей. Оргкомитет ориентируется на опыт фестиваля «Архитектурное наследие 2019», который прошел в мае на этой же площадке, отметила Забирова.

Точной даты церемонии пока нет, но она может пройти либо в августе, либо в сентябре этого года. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Владимир Кудряшев. Оргкомитет премии Ага Хана планирует приехать в Казань в июле, после чего, вероятно, будут приняты окончательные решения по дате и месту.

Архитектурная премия Ага Хана существует свыше 40 лет и проходит каждые три годы. Впервые церемония вручения наград пройдет в России, а именно в Казани. В двадцатку финалистов вошел проект развития общественных пространств в Татарстане.

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