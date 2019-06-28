Татар-информ

28 июня 2019, 18:52

Экономика и финансы

На КАМАЗе Рустаму Минниханову презентовали мегапроект «Техногород» стоимостью 5 млрд рублей

Экономика и финансы

На КАМАЗе Рустаму Минниханову презентовали мегапроект «Техногород» стоимостью 5 млрд рублей

Фото: Эльвира Мухаметдинова

Центр планируется создать на резервных землях ПАО «КАМАЗ» в промышленно-коммунальной зоне площадью 29 гектаров.

(Набережные Челны, 28 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). На КАМАЗе Рустаму Минниханову презентовали мегапроект «Техногорорд» стоимостью 5 млрд рублей.

На КАМАЗе прошла презентация проекта Многофункционального спортивно-образовательного центра (МФЦ) с участием Президента Татарстана Рустама Минниханова и Премьер-министра РТ Алексея Песошина.

Перед началом представления проекта глава республики вручил подарки юным гонщикам — участникам первенства России по мини-багги, которое стартует завтра. Среди мальчишек — представители династий гонщиков, например, внук чемпиона России по багги Лев Губа. Самый юный гонщик Тимур Жаворонков вызвал у гостей мероприятия улыбки. «Это самый опасный соперник!» — пошутил Рустам Минниханов.

Как рассказал руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин, «Техногород» представляет собой научно-исследовательскую площадку, которая должна стать местом притяжения для увлечённых техническим творчеством детей. Для них в МФЦ будут созданы все условия.

Центр планируется создать на резервных землях ПАО «КАМАЗ» в промышленно-коммунальной зоне на территории площадью 29 гектаров с развитой транспортной инфраструктурой и будет максимально приближен к Набережным Челнам. В комплекс войдут трёхэтажное здание, включающее в себя отель, несколько образовательных зон, в том числе научно-исследовательские лаборатории для детейт, технические лаборатории с образцами автомобилей, а также всепогодная испытательная трасса и музейная экспозиция грузовой автомобильной техники.

Кстати, мастер-план проекта  разработал архитектор большинства действующих автодромов «Формулы-1» Герман Тильке: на его счету 18 из 21 трасс «Формула-1» в мире.

 

«Этот центр очень важен и нужен не только КАМАЗу, но и всему региону, поскольку практически все промышленные предприятия Закамья сегодня испытывают дефицит технических кадров. А этот центр даст возможность детям с самого раннего возраста раскрыть свои способности — попробовать себя в качестве водителя, конструктора, инженера», — отметил Чагин.

Стоимость проекта составит коло 5 млрд рублей. Объект будет строиться поэтапно. При самом благоприятном стечении обстоятельств его создание займет не менее пяти лет. 

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