Татар-информ

28 июня 2019, 18:00

Экономика и финансы

Айрат Хайруллин: «Большая часть профицита бюджета остается нераспределенной»

Экономика и финансы

Айрат Хайруллин: «Большая часть профицита бюджета остается нераспределенной»

Фото: Рамиль Гали/архив

Расходы на госпрограмму развития сельского хозяйства на этот год сокращены на 1 млрд рублей до 302,6 млрд рублей.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Расходы на госпрограмму развития сельского хозяйства на этот год сокращены на 1 млрд рублей до 302,6 млрд рублей. Об этом стало известно вчера, 27 июня, в ходе принятия Госдумой в третьем чтении поправок в федеральный бюджет на 2019 год и плановый период с 2020 по 2021 годы.

В соответствии с поправками уменьшены трансферты регионам на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в АПК — на 6,2 млрд рублей. Еще на 150 млн рублей «в связи с изменением заемщиками графиков выборки по заключенным договорам» сокращены субсидии банкам на реализацию механизма льготного кредитования. На 31 млн рублей снижены расходы Минсельхоза на текущий ремонт помещений «в связи с уточнением потребности в средствах».

В сторону увеличения — на 4,8 млрд рублей — было одобрено финансирование возмещения прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК, еще 350 млн рублей выделено в качестве грантовой поддержки аграриям на развитие селекции и семеноводства картофеля по 24 научно-техническим проектам. Дополнительно 100 млн рублей будет предоставлено «Росагролизингу» на возмещение недополученных доходов по договорам, 50 млн рублей пойдет на разработку концепции создания цифровой платформы АПК в рамках ведомственного проекта «Цифровое сельское хозяйство».

Как рассказал Айрат Хайруллин, увеличение финансирования на развитие бизнеса были одним из основных пунктов, за который необходимо было побороться в первую очередь.

«Отбора новых проектов не было уже с прошлого года, поэтому были запрошены дополнительные 5 млрд рублей», — пояснил депутат. Также он выразил уверенность, что позднее еще около 4 млрд рублей может быть выделено на программу обновления сельхозтехники.
«Сейчас были распределены определенные суммы по разным статьям, но большая часть профицита бюджета остается нераспределенной. Поэтому я уверен, что, когда Минсельхоз представит Госдуме свои окончательно выверенные задачи и цифры, Госдума их обязательно поддержит», — отметил зампредседателя комитета по аграрным вопросам.

Напомним, государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий», разработанную Минсельхозом по поручению президента Владимира Путина, Правительство утвердило в мае. Программа рассчитана до 2025 года, и ее финансирорвание начнется уже в 2020 году. Программа будет увязана с нацпроектами и тесно связана с программой развития сельского хозяйства.

«Главная наша задача — создание комфортных условий для жизни на селе. Нам необходимо в первую очередь довести уровень жизни сельских жителей до городского. Основными критериями выполнения программы станут развитая инфраструктура, качественные дороги, социальное обеспечение, доступный Интернет. Особое внимание будет уделяться наращиванию кадрового потенциала, поддержке занятости населения и возможности приобретения собственного жилья семьям, проживающим в сельской местности. Все вместе это даст новый толчок для развития жилищного строительства, поможет сохранить численность сельского населения и снизить отток молодежи в города, — рассказал координатор проекта «Российское село» Хайруллин.

В рамках программы сельские жители смогут брать ипотечные кредиты под минимальные ставки — от 1% до 3% годовых. Кроме того, работающие на селе частные предприниматели и организации смогут получить льготные кредиты по ставке до 5% на создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры и подключение к ним.

Айрат Хайруллин отметил, что воспользоваться выгодными условиями смогут не только на работники предприятий АПК, но и все жители населенных пунктов, не зависимо от того, где они работают.

Сколько будет направлено на реализацию госпрограммы развития сельских территорий, пока не известно точно. Как пояснил Айрат Хайруллин: «Это будет, по некоторым оценкам, примерно 2,3 трлн рублей, но до конца она пока не просчитана».

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