В летних лагерях Татарстана автоинспекторы рассказали детям о безопасном поведении на дорогах

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). В летних лагерях Татарстана Госавтоинспекторы рассказали детям о безопасном поведении на дорогах, сообщает республиканская Госавтоинспекция.

«В пришкольном лагере «Черемшанская СОШ № 2» ребят разделили на четыре команды, в которых они соревновались в знаниях правил дорожного движения. Автоинспекторы провели для детей игру «Мы дружим с ПДД», а также рассказали им о безопасном управлении велосипедом, о дорожных знаках и сигналах светофора», – рассказали в ГИБДД.

Мероприятия также прошли в Челнах в лагерях «Гимназии № 77» и «Пушкинского пролицея». Там, для ребят проводили квесты по ПДД, в котором участником приходилось собирать дорожные знаки и рассказывать об их назначении.

Без внимания автоинспекторов не остались и педагоги дошкольных образовательных организаций. Для них в районах республики провели конкурсы лэпбуков «Шкатулка знаний безопасности». Педагоги защищали свои работы, демонстрируя, как эффективно использовать лэпбуки в образовательной и развивающей деятельностях.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.