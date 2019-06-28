Рустам Минниханов: 12 нацпроектов – это та инвестиционная ниша, которую КАМАЗ должен освоить

(Набережные Челны, 28 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Президент РТ Рустам Минниханова выступил на годовом общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» и попросил руководство компании активнее осваивать имеющиеся инвестиционные ниши. В частности, обратил внимание на необходимость включаться в реализацию национальных проектов, инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Несмотря на сложную ситуацию на рынке автопрома, КАМАЗ остается в двадцатке крупнейших автомобильных компаний мира. Последние четыре года автогигант демонстрирует стабильный рост в освоении нового модельного ряда автомобилей. КАМАЗ продолжает быть лидером газомоторного рынка. В прошлом году компания поставила на рынок 2 тыс. 700 автомобилей», — отметил Минниханов.

По мнению главы республики, для увеличения объемов производства КАМАЗу необходимо работать в части своего включения в национальные проекты России. К 2026 году по нацпрограммам должно быть отремонтировано 90 тыс. дорог и введено до 120 млн квадратных метров жилья.

«Это та инвестиционная ниша, которая даст возможность увеличить выпуск автомобилей», — заметил Минниханов.

Кроме того, с повышением качества дорог увеличивается грузооборот транспортных компаний, за последние годы он увеличился на 50%. «Необходимо тесно сотрудничать с предприятиями, работающими в сфере грузоперевозок, и стараться удовлетворять их потребности в современных автомобилях», — подчеркнул Президент РТ.

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