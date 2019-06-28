Госсовет РТ попросит Госдуму продлить сроки получения лицензии для добычи подземных вод садоводами

(Казань, 28 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Госсовет Татарстана подготовил обращение к Председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой продлить сроки получения садоводами лицензии для добычи подземных вод. Обращение было поддержано депутатами сегодня на заседании парламентского Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

Некоммерческие организации, созданные гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, вправе осуществлять добычу подземных вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения до 1 января 2020 года без получения лицензии на пользование недрами, рассказал председатель комитета Тахир Хадеев.

«Согласно федеральному закону, с 1 января 2020 года без получения лицензии уже невозможно будет пользоваться недрами, добывать подземную воду. Исходя из этого, садоводческими товариществами Татарстана ведется активная работа по оформлению лицензии на право пользования участками недр для добычи подземных вод», – добавил он.

В обращении к Вячеславу Володину отмечается, что на подготовку, восстановление, сбор документов для получения соответствующей лицензии требуется продолжительное время.

«Считаю необходимым обратиться в Госдуму с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство в части продления некоммерческим организациям, созданным гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, прав осуществлять добычу подземных вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения без лицензии на пользование недрами», – заключил Тахир Хадеев.

Некоммерческие садоводческие организации могут добывать подземные воды до 1 января 2020 года без лицензии на пользование недрами согласно федеральному закону «О внесении изменений в Закон РФ “О недрах” и отдельные законодательные акты РФ».

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