Татар-информ

28 июня 2019, 18:10

ПолитикаОбщество

Госсовет РТ попросит Госдуму продлить сроки получения лицензии для добычи подземных вод садоводами

ПолитикаОбщество

Госсовет РТ попросит Госдуму продлить сроки получения лицензии для добычи подземных вод садоводами

Фото: Рамиль Гали/архив

Некоммерческие садоводческие организации могут добывать подземные воды до 1 января 2020 года без лицензии на пользование недрами.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Госсовет Татарстана подготовил обращение к Председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой продлить сроки получения садоводами лицензии для добычи подземных вод. Обращение было поддержано депутатами сегодня на заседании парламентского Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

Некоммерческие организации, созданные гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, вправе осуществлять добычу подземных вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения до 1 января 2020 года без получения лицензии на пользование недрами, рассказал председатель комитета Тахир Хадеев.

«Согласно федеральному закону, с 1 января 2020 года без получения лицензии уже невозможно будет пользоваться недрами, добывать подземную воду. Исходя из этого, садоводческими товариществами Татарстана ведется активная работа по оформлению лицензии на право пользования участками недр для добычи подземных вод», – добавил он.

В обращении к Вячеславу Володину отмечается, что на подготовку, восстановление, сбор документов для получения соответствующей лицензии требуется продолжительное время.

«Считаю необходимым обратиться в Госдуму с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство в части продления некоммерческим организациям, созданным гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, прав осуществлять добычу подземных вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения без лицензии на пользование недрами», – заключил Тахир Хадеев.

Некоммерческие садоводческие организации могут добывать подземные воды до 1 января 2020 года без лицензии на пользование недрами согласно федеральному закону «О внесении изменений в Закон РФ “О недрах” и отдельные законодательные акты РФ». 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

На церемонию открытия архитектурной премии Ага Хана в Казани приедут 250 зарубежных гостей
Новости дня
19:08
Кадеты из пяти городов Татарстана отправятся в юнармейский лагерь «Гвардеец»

Смена откроется 1 июля на базе 210-го Гвардейского Межвидового регионального учебного центра инженерных войск Минобороны России в Кстово.

18:52
На КАМАЗе Рустаму Минниханову презентовали мегапроект «Техногород» стоимостью 5 млрд рублей

Центр планируется создать на резервных землях ПАО «КАМАЗ» в промышленно-коммунальной зоне площадью 29 гектаров.

18:40
На церемонию открытия архитектурной премии Ага Хана в Казани приедут 250 зарубежных гостей

Победителей старейшей архитектурной премии впервые определят в России, а именно в Казани.

18:36
Глава «Татмедиа» Андрей Кузьмин презентовал книгу о беседах с известными татарстанцами

Руководитель главного медиахолдинга Татарстана сегодня отмечает 50-летний юбилей.

18:24
Программа развития общественных пространств в Татарстане поразила жюри премии Ага Хана системностью

Республиканский проект вошел в двадцатку финалистов старейшей архитектурной премии в мире, а победителя определят на церемонии в Казани.

18:10
Госсовет РТ попросит Госдуму продлить сроки получения лицензии для добычи подземных вод садоводами

Некоммерческие садоводческие организации могут добывать подземные воды до 1 января 2020 года без лицензии на пользование недрами.

18:01
В летних лагерях Татарстана автоинспекторы рассказали детям о безопасном поведении на дорогах

Школьники, отдыхающие в пришкольных лагерях, в игровой форме повторили правила безопасного поведения на дороге.

18:00
Айрат Хайруллин: «Большая часть профицита бюджета остается нераспределенной»

Расходы на госпрограмму развития сельского хозяйства на этот год сокращены на 1 млрд рублей до 302,6 млрд рублей.

17:54
Рустам Минниханов: 12 нацпроектов – это та инвестиционная ниша, которую КАМАЗ должен освоить

К 2026 году по нацпрограммам должно быть отремонтировано 90 тыс. дорог и введено до 120 млн квадратных метров жилья.

17:40
Эстафета Флага WorldSkills достигнет Заинского и Ютазинского районов республики

После чествования флага эстафета из Заинска отправится в поселок городского типа Уруссу Ютазинского района.

17:30
МегаФон и G-Core Labs объединяют возможности сетей доставки контента
17:26
Татарстанским самозанятым рассказали, что дает легализация и где получить помощь

На вопросы предпринимателей-новичков ответила соосновательница АНО «Центр поддержки самозанятых».

17:12
Минтруд РФ: Более 75% выпускников вузов трудоустроились в течение полугода
17:11
Прокуратура Апастовского района заставила сельхозпредприятие выплатить 17 млн рублей долга рабочим

Организация «Свияга» не задолжала зарплату 1300 работникам.

16:56
Мухаметшин: Движение «ТНВ» стало мощной опорой социально-экономической и духовной стабильности в РТ

В Болгаре прошла конференция «Человек в интернет-пространстве», посвященная 20-летию республиканского движения «Татарстан – Новый Век».

16:47
Экстренным службам поставили «хорошо»: в Казани перед чемпионатом рабочих профессий прошли учения

В межведомственных учениях на «Казань Экспо» приняли участие полицейские, росгвардейцы, пожарные, спасатели, кинологи и медики.

16:42
Минэкономики РТ в 2020 году привезет в республику международную выставку юных изобретателей

Выставка проектов юных мастеров от 6 до 19 лет заинтересовала руководство республики и иностранных организаторов, отметили в ведомстве.

16:28
Сабантуй в Монреале получил статус общегородского праздника

В парке «Агриньон» во втором по величине городе Канады прошел татарский национальный праздник.

16:14
В Казани изменят схему движения автобусов из-за велогонки Tour de Tatarstan

Изменения будут действовать с 7 до 14 часов 30 июня.

15:59
Сотрудники УФСИН и осужденные прошли в Набережных Челнах экспресс-тест на ВИЧ

Мероприятие прошло в рамках акции «Профилактика и инициатива в области охраны здоровья населения и предотвращения социально негативных явлений».

15:52
Госжилфонд РТ разработал механизм, позволяющий принимать маткапитал в оплату жилья

После изменений в законодательстве Госжилфонда был исключен из списка организаций, которым разрешено принимать в качестве оплаты маткапитал.

15:41
В Азнакаево из воды достали тело мужчины, которого искали пять дней

44-летний мужчина отправился купаться в пруду Маняуз и пропал.

15:36
Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия памятника создателям Нижнекамской ГЭС

Скульптурная композиция установлена в Набережных Челнах, на пересечении улицы Гидростроителей и бульвара Хусаина Ямашева.

15:30
МТС усилила качество связи в районах Татарстана

Абоненты смогли оставаться онлайн даже в периоды сверхвысокой нагрузки на сети.

15:27
В Балтасинском районе будут судить парня, который прибыл погостить к тетке и ограбил соседей

Молодой человек из Тюменской области проник в чужой дом и вынес оттуда почти полмиллиона рублей.

События