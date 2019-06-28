Татар-информ

28 июня 2019, 19:08

Общество

Кадеты из пяти городов Татарстана отправятся в юнармейский лагерь «Гвардеец»

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Общество

Кадеты из пяти городов Татарстана отправятся в юнармейский лагерь «Гвардеец»

Смена откроется 1 июля на базе 210-го Гвардейского Межвидового регионального учебного центра инженерных войск Минобороны России в Кстово.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Кадеты из Казани, Набережных Челнов, Чистополя, Бугульмы и Мензелинска примут участие во 2-й смене Юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец», сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО.

Смена откроется 1 июля на базе 210-го Гвардейского Межвидового регионального учебного центра инженерных войск Минобороны России в Кстово. Лагерь примет учащихся 10-11-х классов.

Вместе с татарстанцами в лагерь отправятся ребята из Марий Эл, Чувашской и Удмуртской республик, Пермского края, Нижегородской и Кировской областей.

В конце 2-й смены татарстанцы смогут вступить в ряды «Юнармии».

Окружной проект «Гвардеец» находится под патронатом полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Лагерь способствует военно-патриотической подготовке молодежи.

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