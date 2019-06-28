В Казани спрос на электросамокаты увеличился на 203%

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). В Казани спрос электросамокаты увеличился на 203%. Об этом сообщается в исследовании электронной площадки объявлений «Авито».

Самым популярным хипстерским траснпортом, которым пользуются жители Казани, стал электросамокат. Его для прогулок и поездок на работу используют 55,4% опрошенных.

Второе место среди казанского модного транспорта занял гироскутер с рейтингом 25,8%. Любопытно, что по России самым популярным является именно это средство передвижения — его выбрали 16 из 23 городов-участников рейтинга.

Также в тройке лидеров оказался и электровелосипед. На нем передвигаются 17,1% хипстеров Казани.

Остальные виды транспорта: моноколесо, сегвей и электроскейт — выбирают немногие. На них приходится около 2% спроса. Дело в том, что данные модели требуют от владельцев определенной сноровки и, следовательно, подходят не всем.

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