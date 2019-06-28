Мухаметшин: Движение «ТНВ» стало мощной опорой социально-экономической и духовной стабильности в РТ

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Движение «Татарстан – Новый Век» стало мощной опорой социально-экономической и духовной стабильности в республике. Об этом заявил сегодня на пленарном заседании научно-практической конференции «Человек в интернет-пространстве», приуроченной к 20-летию республиканского общественного движения «Татарстан – Новый Век» – «Татарстан – Яна Гасыр», в Болгаре Председатель Госсовета РТ, Председатель Высшего совета РОД «ТНВ» Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба парламента РТ.

«Мы достигли главного – движение стало реальной общественной силой, мощной опорой социально-экономической и духовной стабильности в республике, – сказал Председатель Госсовета. – Приоритеты, закрепленные 20 лет назад, актуальны и в нынешнее время. “ТНВ” сегодня объединяет 12 общественных организаций, а это – более 100 тыс. татарстанцев».

По словам Мухаметшина, «Татарстан – Новый Век» одним из первых в республике поддержал идею построения гражданского общества. Активисты «ТНВ» выступили своеобразным кадровым резервом формирования в Татарстане региональных отделений таких партий и движений, как «Вся Россия», «Отечество», «Единая Россия». Кроме того, при участии актива движения Татарстан стал первым в мире регионом практической реализации Хартии Земли, добавил Председатель Госсовета.

Он подчеркнул, что представители движения активно участвуют в избирательных кампаниях всех уровней, в том числе вместе с партией «Единая Россия» прошли процедуру предварительного голосования.

Мухаметшин попросил уделить особое внимание работе общественных приемных, а именно «усилить диалог с избирателями, организовать помощь в решении конкретных проблем жителей», а также открыть дополнительные пункты общественных приемных под эгидой «Единой России» и движения «ТНВ».

Глава парламента также отметил, что новым содержанием должна наполниться работа молодежного крыла «ТНВ», перед которым стоит задача по подготовке и проведению международных, всероссийских и республиканских мероприятий, в том числе WorldSkills-2019.

«Мы остаемся верны своей основной цели, сформулированной в далеком 1999 году: “Сильный, благополучный Татарстан – сильная Россия”. “ТНВ” должно и впредь сохранять свое собственное “лицо”, быть верным и последовательным защитником интересов татарстанцев», – убежден Мухаметшин.

По случаю 20-летнего юбилея движения Президент Татарстана Рустам Минниханов направил приветствие в адрес участников конференции. В нем, в частности, говорится, что «движение – авторитетнейшая общественная структура Татарстана, объединяющая в своих рядах последовательных сторонников развития республики, опирающаяся на богатое историко-культурное наследие, подлинные принципы демократии и федерализма».

Работа научно-практической конференции «Человек в интернет-пространстве» была организована в трех секциях: «Развитие цифровых технологий в жизни общества», «Свобода слова в сети интернет: возможности, пределы», «Проблемы и перспективы развития гражданского общества в эпоху интернет-технологий».

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