Татар-информ

28 июня 2019, 21:54

Hi-Tech

Татарстанское изобретение сможет предотвратить поломки производственного оборудования

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Hi-Tech

Татарстанское изобретение сможет предотвратить поломки производственного оборудования

В рамках апробации технология уже обнаружила течь теплообменника за несколько недель до появления дефекта.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Изобретение специалистов татарстанской компании «ICL Системные Технологии» поможет обнаруживать и предотвращать поломки производственного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ.

Так, ученые создали умную систему обнаружения, которая может одновременно анализировать три вида данных: текущие и исторические с производственных систем, а также информацию о проведённых ремонтных работах. Эта технология может помочь предприятиям уменьшить сумму затрат на проведение ремонтных работ по состоянию оборудования, а также увеличить межсервисные интервалы и количество предотвращенных аварий. Также системе под силу предсказать время поломки или аварии на предприятиях, основываясь на анализе динамики износа оборудования, выявлении дефектов на ранней стадии. Собрав полученные данные, технология предупредит персонал о возможном отклонении или поломке.

В настоящее время проект проходит оценивание на производственных предприятиях компании «Татнефть». В рамках апробации технология уже предупредила течь теплообменника за несколько недель до появления дефекта.

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