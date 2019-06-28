Эстафета Флага WorldSkills достигнет Заинского и Ютазинского районов республики

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). 29 июня сразу в двух районах Татарстана состоится чествование Флага WorldSkills в рамках празднования Дня молодежи. В 18.00 флаг прибудет в Заинский район, а в 20.30 – в Ютазинский, сообщает оргкомитет фестиваля.



В Заинске мероприятие состоится в городском парке им. Р. Ш. Фардиева. В празднике примет участие глава района Разиф Каримов и представители оргкомитета 45-го мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019.



На протяжении всего мероприятия гостей будут развлекать ростовые куклы – талисманы Чемпионата WorldSkills Kazan 2019 – Алтын и Алмаз, и все желающие смогут сделать с ними фото на память.



После чествования флага эстафета из Заинска отправится в поселок городского типа Уруссу Ютазинского района, где в 20.30 на стадионе «Энергия» начнется праздник с участием руководителя исполкома Светланы Самониной и представителей оргкомитета.



По традиции почетные гости нанесут нашивку герба Ютазинского района на флаг WorldSkills Kazan 2019.

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