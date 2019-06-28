Экстренным службам поставили «хорошо»: в Казани перед чемпионатом рабочих профессий прошли учения

(Казань, 28 июня, «Татар-информ», Елена Саляхова). Полицейские, спасатели, росгвардейцы, кинологи и медики сегодня собрались в международном выставочном центре «Казань Экспо».

Там в преддверии чемпионата WorldSkills состоялись учения сразу нескольких ведомств, в процессе которых участники продемонстрировали навыки быстрого реагирования на внештатные ситуации.

«Учения проводились в два этапа. На первом – отрабатывались мероприятия по обнаружению незаконного проноса взрывчатых и радиационных веществ посетителями. На втором этапе мы провели оповещение и эвакуацию "Казань Экспо" и потушили условный пожар», – рассказал временно исполняющий обязанности заместителя начальника ГУ МЧС России по РТ Игорь Драгунов.

Во время первой части учений посетители проходили через пост КПП выставочного центра. Когда прозвучал сигнал оповещения индикатора радиоактивности, полицейские задержали молодого человека. Осматривая его сумку, они нашли зараженный радиацией предмет.

Полицейские увели молодого человека в досмотровую комнату для выяснения обстоятельств. Зараженный предмет поместили в специальный контейнер и увезли сотрудники аварийной бригады предприятия по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», чтобы уничтожить. Все это время КПП было оцеплено сотрудниками Росгвардии.

«В процессе допроса задержанный посетитель объяснил, что он нашел радиоактивный предмет на улице», – уточнил Игорь Драгунов.

На втором этапе учений полицейским помогали кинологи. На КПП правоохранители проверяли автомобили гостей выставочного центра – в багажнике автомобиля «Форд» нашли бомбу. Водителя задержали, а росгвардейцы оцепили пропускной пункт в радиусе пятидесяти метров.

Когда кинологи подтвердили, что в багажнике автомобиля действительно находится взрывное устройство, полицейские вызвали сапера, чтобы его обезвредить.

Следующий этап учений проходил в концертном зале «Казань Экспо». Когда в здании сработало оповещение о пожаре, в концертном зале находилось около 500 человек – всех начали эвакуировать.

По сценарию, в концертном зале загорелись электрооборудование, сценические декорации и занавески. Автоматическая система пожаротушения не сработала, зал наполнился дымом, некоторые посетители потеряли сознание и погибли.

Чтобы потушить условное возгорание, сотрудники МЧС протянули к концертному залу пожарный рукав. Одновременно пожарные помогали потерявшимся в дыму посетителям выбраться из горящего помещения, а потерявших сознание выносили на носилках. Все это время у здания «Казань Экспо» дежурили бригады скорой помощи, которые принимали пострадавших.

Примерно через полчаса после начала, пожар был потушен.

«Цели, которые ставились на данном учении, достигнуты. Учебные вопросы отработаны в полном объеме. Когда учения закончились, был проведен разбор действий. Даны соответствующие замечания, чтобы в дальнейшем эти недостатки не повторялись. Предварительная оценка – хорошо», – сказал Игорь Драгунов.

По словам временно исполняющего обязанности заместителя начальника ГУ МЧС России по РТ, подобные учения еще раз пройдут в августе, накануне чемпионат WorldSkills.

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