Минэкономики РТ в 2020 году привезет в республику международную выставку юных изобретателей

(Казань, 28 июня, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Министерство экономики РТ планирует привезти в Татарстан международную выставку для молодых изобретателей «International Exhibition for Young Inventors/IEYI» в следующем году.

«Сейчас мы прорабатываем вопрос проведения данной выставки в 2020 году в Республике Татарстан. Есть заинтересованность и у руководства республики, и у наших иностранных коллег — главных организаторов», — сообщили в республиканском ведомстве.

Ранее российские школьники уже становились золотыми призерами выставки, например, Анастасия Шипигузова и Анастасия Постаниди из Перми выиграли с проектом оригинальной сливной дождеприемной решетки под шутливым названием «Не попасть за решетку».

В 2019 году выставка проходит в столице Индонезии с 23 по 26 октября. Юные изобретатели от 6 до 19 лет могут подать заявку для участия в конкурсе до 15 июля. Темы для проектов: борьба со стихийными бедствиями, образование и отдых, питание и сельское хозяйство, «зеленые технологии», безопасность и здоровье, технологии для специальных нужд. Анкету для участия и подробную информацию о конкурсе можно получить у организаторов по адресу электронной почты kazan@gorodissky.ru и по телефону (843) 236-32-32.

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