(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Сотрудники УФСИН и осужденные прошли в Набережных Челнах экспресс-тест на ВИЧ, сообщила пресс-служба пенитенциарного ведомства.

«Для профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИД, а также для пропаганды здорового образа жизни и охраны здоровья в филиалах УИИ по Автозаводскому, Комсомольскому и Тукаевскому районам прошло мероприятие "Профилактика и инициатива в области охраны здоровья населения и предотвращения социально негативных явлений"», – рассказали в УФСИН.

Специалисты наркологического диспансера проконсультировали как сотрудников, так и осужденных по вопросам профилактики ВИЧ-инфекций. После чего все прошли экспресс-тестирование.

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