Татар-информ

28 июня 2019, 16:14

Общество

В Казани изменят схему движения автобусов из-за велогонки Tour de Tatarstan

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Общество

В Казани изменят схему движения автобусов из-за велогонки Tour de Tatarstan

Изменения будут действовать с 7 до 14 часов 30 июня.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). В воскресенье, 30 июня, в Казани изменят схему движения автобусных маршрутов из-за проведения шоссейной велогонки Tour de Tatarstan. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Изменения будут действовать с 7 до 14 часов: в это время будут перекрыты мост Миллениум и улица Вишневского в направлении улицы Нурсултана Назарбаева.

По измененным маршрутам будут следовать автобусы №№ 1, 4, 25, 28, 43, 54, 71 и 90. С остановками, по которым будут курсировать автобусы, можно ознакомиться на сайте мэрии Казани.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что из-за велогонки Tour de Tatarstan в Казани ограничат движение по ряду улиц.

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