Госжилфонд РТ разработал механизм, позволяющий принимать маткапитал в оплату жилья

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Руководство Государственного жилищного фонда при Президенте РТ разработало и направило на межведомственное согласование механизм, позволяющий использовать материнский капитал в качестве погашения социальной ипотеки. Об этом сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ» исполнительный директор Госжилфонда РТ Марат Зарипов.

«Маткапитал позволяет покрыть существенную часть стоимости квартиры и является большим подспорьем для участников жилищных программ в дополнение к льготным условиям жилья по социальной ипотеке и поддержке республиканских властей в виде 200 тысяч рублей на каждого рожденного ребенка», — сказал Зарипов. По его словам, механизм будет реализован после согласования с рядом министерств и ведомств Татарстана.

Напомним, 29 марта 2019 года вступили в силу поправки в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В результате Госжилфонд был исключен из перечня организаций, в которые разрешается направлять средства материнского капитала на погашение займов.

Госжилфонд при Президенте РТ является оператором ряда государственных программ по строительству жилья в Татарстане. В числе прочего фонд строит жилье по программе социальной ипотеки и переселения жильцов аварийного фонда.

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