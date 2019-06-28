(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). В Азнакаево из воды достали тело мужчины, которого искали пять дней, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Еще 23 июня в полицию Азнакаевского района женщина сообщила о том, что ее 42-летний сын ушел купаться на пруд Маняуз и пропал. Знакомые мужчины подтвердили, что он пропал во время отдыха на берегу», – рассказали в МЧС.

На месте развернули поисковые работы, в которых приняли участие сотрудник Азнакаевского ОГ, спасатели ЗПСО № 7, глава сельского поселения, 20 лесников, 20 волонтеров и четверо полицейских.

Спустя несколько дней были найдены личные вещи и одежда пропавшего. На следующий день утром утонувшего нашли на глубине трех метров в десяти метрах от берега.

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