Татар-информ

28 июня 2019, 15:41

Происшествия

В Азнакаево из воды достали тело мужчины, которого искали пять дней

Рекомендуем

Происшествия

В Азнакаево из воды достали тело мужчины, которого искали пять дней

Фото: ГУ МЧС России по РТ

44-летний мужчина отправился купаться в пруду Маняуз и пропал.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). В Азнакаево из воды достали тело мужчины, которого искали пять дней, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Еще 23 июня в полицию Азнакаевского района женщина сообщила о том, что ее 42-летний сын ушел купаться на пруд Маняуз и пропал. Знакомые мужчины подтвердили, что он пропал во время отдыха на берегу», – рассказали в МЧС.

На месте развернули поисковые работы, в которых приняли участие сотрудник Азнакаевского ОГ, спасатели ЗПСО № 7, глава сельского поселения, 20 лесников, 20 волонтеров и четверо полицейских.

Спустя несколько дней были найдены личные вещи и одежда пропавшего. На следующий день утром утонувшего нашли на глубине трех метров в десяти метрах от берега.

 

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Сотрудники УФСИН и осужденные прошли в Набережных Челнах экспресс-тест на ВИЧ

Новости дня
16:14
В Казани изменят схему движения автобусов из-за велогонки Tour de Tatarstan

Изменения будут действовать с 7 до 14 часов 30 июня.

15:59
Сотрудники УФСИН и осужденные прошли в Набережных Челнах экспресс-тест на ВИЧ

Мероприятие прошло в рамках акции «Профилактика и инициатива в области охраны здоровья населения и предотвращения социально негативных явлений».

15:52
Госжилфонд РТ разработал механизм, позволяющий принимать маткапитал в оплату жилья

После изменений в законодательстве Госжилфонда был исключен из списка организаций, которым разрешено принимать в качестве оплаты маткапитал.

15:41
В Азнакаево из воды достали тело мужчины, которого искали пять дней

44-летний мужчина отправился купаться в пруду Маняуз и пропал.

15:36
Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия памятника создателям Нижнекамской ГЭС

Скульптурная композиция установлена в Набережных Челнах, на пересечении улицы Гидростроителей и бульвара Хусаина Ямашева.

15:30
МТС усилила качество связи в районах Татарстана

Абоненты смогли оставаться онлайн даже в периоды сверхвысокой нагрузки на сети.

15:27
В Балтасинском районе будут судить парня, который прибыл погостить к тетке и ограбил соседей

Молодой человек из Тюменской области проник в чужой дом и вынес оттуда почти полмиллиона рублей.

15:20
В Татарстане хотят установить новый праздник - День садовода

Общественный Совет партийного проекта «Дом садовода – опора семьи» обратился к Президенту РТ с предложением об установлении праздника.

15:11
МЧС Татарстана рекомендует жителям республики быть осторожными во время сильного ветра и града

Сегодня вечером, ночью и днем 29 июня в республике возможны грозы, сильный ветер до 22 метров в секунду, а также град.

15:04
Владимир Чагин: Для нас большая честь пройти караваном участников по земле Татарстана

Семикратный победитель ралли «Дакар» поблагодарил Татарстан и Бугульму за теплый прием участников ралли-марафона «Шелковый путь».

14:50
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция по итогам 228-го сезона театра им. В. И. Качалова

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

14:41
В Набережных Челнах задержали семейную пару, пытавшуюся ограбить торговый комплекс

Злоумышленников задержали в Центральном районе города.

14:36
В Татарстане снова ожидаются гроза и град

Сила юго-восточного ветра составит 17 – 22 м/с.

14:22
Сергей Когогин: «Прошлый год для КАМАЗа был непростым, но плодотворным»

Всего в 2018 году автогигант реализовал 38 тыс. автомобилей, из них около 9 тыс. автомобилей нового модельного ряда.

14:11
На перекрестке в центре появится первая в Казани вафельная разметка

Разметка появится 1 июля на пересечении улиц Лево-Булачная и Парижской Комунны.

14:06
Минниханов и Чемезов запустили новое производство алюминиевых топливных баков на КАМАЗе

Благодаря новому производству удастся заменить поставки из-за рубежа.

13:48
Казанская фирма представила на «Армии-2019» беспилотник с парашютом и дрон, обгоняющий Lamborghini

Производитель летательных аппаратов «Эникс» привез на международный научно-технический форум новинки и проверенные модели.

13:30
Более двухсот костюмов и «натуральные» декорации: пекинский театр привез в Казань спектакль «Ли Бай»

Постановку на сцене КАРБДТ им. Качалова можно увидеть с 27 по 29 июня.

13:16
«Алабуга» ведет переговоры с КФУ об обучении бакалавров 4 приоритетным профессиям

Самые востребованные для ОЭЗ специальности: мехатроника, автоматизированная система управления технологическими процессами, электротехника и химия.

13:05
Полиция Казани задержала двоих парней, на счету которых десять украденных велосипедов

Парни похищали велосипеды из подъездов, складировали на съемной квартире, после чего продавали прохожим.

13:02
Альметьевская спортсменка взяла «золото» Спартакиады учащихся России по боксу

В финале спортсменка одолела первого номера России, представителя Краснодарского края, и завоевала «золото» в весовой категории 51 кг.

12:48
На участке трассы М7 под Казанью ограничили движение транспорта из-за ремонта проезжей части

Частично перекрыт участок автодороги с 780 км по 786+500 км.

12:34
Вокалистка из Татарстана завоевала «серебро» XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского

С 2018 года Айгуль Хисматуллина является участницей оперной труппы Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

12:27
Лжесотрудники банка украли со счета жителя Нурлата 180 тысяч рублей

Злоумышленники убедили мужчину, что его счету угрожает опасность и средства необходимо перевести.

12:16
Ученые из Татарстана и Шотландии намерены издать книгу о Золотой Орде

Тимур Хайдаров и Филипп Славин представили второй сборник с материалами об эпидемии чумы.

События