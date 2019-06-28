МТС усилила качество связи в районах Татарстана

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Оператор МТС расширил покрытие и усилил сети на 30% на территории Татарстана. Новые базовые станции теперь работают в 150 селах и поселках 40 районов республики.

Станции работают и в местах отдыха и проведения Сабантуя. Благодаря этому каждые выходные в июне абоненты оператора генерировали в 2,5 раза больше трафика, чем в будни.

При этом самым интернет-активным стал Сабантуй в казанском поселке Мирный. Участники праздника каждый час выкладывали по 30 Гб селфи и сториз, а максимальные нагрузки приходились на период с 12 до 14 часов.

В ключевых местах празднования МТС дополнительно усилила оборудование, благодаря чему абоненты смогли оставаться онлайн даже в периоды сверхвысокой нагрузки на сети.

«Мы стремимся, чтобы наши абоненты не задумывались о связи ни на отдыхе, ни на праздничных мероприятия, поэтому в местах массовых гуляний дополнительно устанавливаем мобильные базовые станции, в деревнях и селах “включаем” скоростной 4G интернет. Делаем все, чтобы наши абоненты и гости республики не были ограничены в привычных услугах — голосовой связи и интернете, поскольку именно общение и обмен эмоциями — это главное на отдыхе», — рассказал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

С начала 2019 года новые базовые станции заработали в 150 малых населенных пунктах. Две трети из них поддерживают стандарт 4G. Кроме того, специалисты усилили сети в частных секторах в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске — там мобильный Интернет часто является единственной возможностью выхода в Сеть.

МТС также улучшила условия приема связи в местах, популярных у туристов — это Казанский Кремль, Kazan Palace Hotel by Tasigo, места в районе Суконной слободы и около корпусов КФУ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.