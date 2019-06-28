Сабантуй в Монреале получил статус общегородского праздника

(Казань, 28 июня, «Татар-информ», Зиля Мубаракшина). С этого года Сабантуй в Монреале будет отмечаться как общегородской праздник. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила активист татарского культурного центра «Мирас» Гульнара Шайдуллина.

«Общество “Наследие Квебека” (Société du patrimoine d’expression du Québec) Правительства Канады также внесло свой вклад в проведение Сабантуя. Большую поддержку и помощь также оказали Российское Генеральное консульство, общество “Русский мир”, школа “Самбо-Монреаль”», — отметила она.

22 июня в парке «Агриньон» состоялся Сабантуй, в котором, помимо татар Монреаля, принимали участие представители общественной организации «Курултай Канада» из Торонто и Оттавы. Гостем монреальского Сабантуя стала заслуженная артистка Татарстана Айгуль Бариева, которая зачитала приветственное письмо президента РТ Рустама Минниханова, адресованное участникам праздника.

На Сабантуе также празднике присутствовали представители посольства России в Канаде, врио Генералького консула России в Монреале Сергей Камзалов.

«Сергей Камзалов в знак уважения к татарскому народу выступил на татарском языке. Сабантуй гостеприимно встретил гостей татарскими, башкирскими, русскими национальными нарядами и вкусными угощениями», — отметила Гульнара Шайдуллина.

Для гостей Сабантуя были организованы разнообразные традиционные игры и состязания.

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