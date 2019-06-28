В Казани стартует Всемирный Гран-при по пляжному теннису

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). С 28 по 30 июня в Казани стартует Kazan World Grand Prix — Всемирный Гран-при по пляжному теннису, информирует Минспорта РТ.

В рамках турнира на песчаных кортах Академии тенниса встретятся пляжные игроки топ-уровня мирового рейтинга: Никита Бурмакин, Томассо Джиованнини, София Чимати, Фламиния Даина и др.

На соревновании в Казани ожидается присутствие участников из 15 стран.

Кроме звания чемпиона, между теннисистами будет разыгран призовой фонд в 50 тыс. долларов.

Основные игры в рамках Гран-при состоятся 28-29 июня. С 9.00 стартует турнир в парном разряде среди мужчин и женщин, а также турнир среди юниоров до 17 лет.

Финальные игры и развлекательная программа, включающая в себя выступление группы «Интонация», мастер-класс по пляжному теннису и бесплатное мороженое, пройдут с 10 утра 30 июня.

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