(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). В Балтасинском районе будут судить парня, который прибыл погостить к тетке и ограбил соседей, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«В середине мая 22-летний парень приехал из Тюменской области в деревню Норма в гости к своей тетке. Молодой человек незаконно проник в один из домов жителей деревни и украл оттуда 450 тысяч рублей», – рассказал Шептицкий.

Дело по статье «Кража в крупном размере, с незаконным проникновением в жилище» передано в суд на рассмотрение.

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