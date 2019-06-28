Татарстанским самозанятым рассказали, что дает легализация и где получить помощь

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Татарстанским самозанятым рассказали о том, каким бизнесом заняться, где продавать свои товары и услуги. На эти и другие вопросы предпринимателей-новичков ответила Лиана Пахарева — соосновательница АНО «Центр поддержки самозанятых».

В интервью журналу Life.Profit она подробно объяснила самозанятым, как и с чего стоит начать собственное дело, какие созданы площадки для реализации их товаров или услуг.

Так, для их поддержки в РТ был организован «Центр поддержки самозанятых». Он работает с февраля 2019 года в Татарстане, который является одном из пилотных регионов по внедрению налога на профессиональный доход.

На многочисленные вопросы татарстанцев отвечают специалисты центра, а также представители ФНС, Совета по предпринимательству и других органов власти.

В журнале Life.Profit, посвященном вопросам финансовой грамотности, публикуются статьи о налоговом режиме и интервью с самозанятыми, статьи от фрилансеров, освещающие их личный опыт работы в новом налоговом режиме, ликбезы по теме, а также рекомендации от экономистов и юристов.

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