В Татарстане хотят установить новый праздник - День садовода

(Казань, 28 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане предлагается установить новый праздник — День садовода — и отмечать его в первую субботу сентября. Соответсвующие решение было поддержано сегодня депутатами на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

Общественный Совет регионального партийного проекта татарстанской «Единой России» «Дом садовода — опора семьи» обратился к Президенту Татарстана Рустаму Минниханову с предложением по дальнейшему развитию и совершенствованию работы с садовыми некоммерческими объединениями, в том числе об установлении республиканского праздника «День садовода», рассказал депутат Госсовета РТ, координатор партийного проекта Валерий Власов.

«Считаем, что учреждение нового праздника “День садовода” станет еще одним вкладом в развитие садоводческого движения, сохранение традиций садоводства в Татарстане и дополнительной консолидацией нашего общества», — уточнил парламентарий.

Власов отметил, что в республике насчитывается более тысячи садовых и огороднических некоммерческих объединений граждан, почти миллион татарстанцев считают себя садоводами и огородниками и практически каждая третья семья горожан имеет то или иное отношение к садоводству. В Татарстане числится около 540 тыс. личных подсобных хозяйств, на которых их владельцы также занимаются садоводством и огородничеством, добавил он.

«Руководство Татарстана уделяет особое внимание вопросам оказания помощи садоводам. С 2017 года в республике реализуется за счет средств бюджета РТ программа инфраструктурного развития садовых и огороднических некоммерческих объединений граждан. А с 2018 года начата реализация еще одной программы по оказанию господдержки садоводческим, огородническим некоммерческим объединениям граждан путем предоставления из бюджета РТ субсидий на возмещение части затрат, связанных с ремонтом объектов внутренней инженерной инфраструктуры, расположенной на их территории», — напомнил собравшимся Власов.

По его словам, подобные праздники существуют в ряде регионов России.

Группой депутатов Госсовета РТ подготовлен проект постановления в соответствии с частью 1 статьи 3 Закона РТ «О праздничных днях и памятных датах РТ».

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