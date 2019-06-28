В Набережных Челнах задержали семейную пару, пытавшуюся ограбить торговый комплекс

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). В центре Набережных Челнов задержали семейную пару, пытавшуюся ограбить торговый комплекс, сообщила пресс-служба охранного предприятия «Дельта».

«Сигнал тревоги поступил на пульт из торгового комплекса в Центральном районе города. На месте сотрудники комплекса рассказали охраннику, что мужчина и женщина незаметно спрятали в большую сумку товары на 700 рублей и попытались скрыться», – рассказала «Дельта»

Охранник задержал злоумышленников и сопроводил их в подсобное помещение, где они ожидали приезда полицейских.

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