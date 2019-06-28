МЧС Татарстана рекомендует жителям республики быть осторожными во время сильного ветра и града

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ сегодня вечером и завтра днем в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня вечером, ночью и днем 29 июня в республике возможны грозы и сильный ветер до 22 метров в секунду, а также град.

Находясь на улице, постараться отыскать укрытие. Не нужно прятаться под деревьями, так как ветер и крупный град могут ломать ветви, что может привести к травмам и повреждениям.

При сильном ветре избегать нахождения вблизи линий электропередачи, рядом с деревьями, щитами, витринами и карнизами домов. Во избежание травм рекомендуется укрыться в ближайших подъездах или в подвале здания.

Водителям стоит отложить дальние поездки и не выезжать за пределы населенного пункта. Если гроза застала в пути, стоит выбрать безопасную скорость и быть предельно внимательным и осторожным.

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