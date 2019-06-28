Сергей Когогин: «Прошлый год для КАМАЗа был непростым, но плодотворным»

(Набережные Челны, 28 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах проходит годовое общее собрание ПАО «КАМАЗ», ключевой темой которого стало подведение итогов деятельности автогиганта.

Сергей Когогин в своем выступлении на общем годовом собрании акционеров отметил, что 2018 год был характерен перепадом покупательского спроса на рынке большегрузов. В первом полугодии спрос рос, во втором — падал.

Генеральный директор автогиганта объяснил снижение продаж завершением ряда федеральных проектов — строительства Крымского моста, чемпионата мира по футболу и других. Тем не менее, КАМАЗ удержал свои позиции на рынке.

Всего в 2018 году было реализовано 38 тыс. автомобилей, из них около 9 тыс. автомобилей нового модельного ряда, что на 62% больше, чем в 2017 году. Свыше 5 тыс. автомобилей нового модельного ряда пошли на экспорт, что на 13% больше предыдущих показателей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.