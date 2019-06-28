На перекрестке в центре появится первая в Казани вафельная разметка

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). На перекрестке в центре Казани появится первая в городе вафельная разметка, сообщается на портале мэрии Казани.

«С 1 июля в Казани на пересечении улиц Лево-Булачная и Парижской Комунны нанесут вафельную разметку и установят дорожные знаки «Участок перекрестка». Новшество нацелено на разгрузку перекрестка, на котором часто возникают дорожные заторы», – говорится в сообщении.

Разметка представляет собой клетчатый рисунок. Выезжать на него будет нельзя, если впереди образовалась пробка. Знак «Участок перекрестка» будет предупреждать водителей о наличии разметки на дороге.

На портале отметили, что за выезд на разметку во время пробки водителя могут оштрафовать на тысячу рублей.

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