Татар-информ

28 июня 2019, 14:06

Экономика и финансы

Минниханов и Чемезов запустили новое производство алюминиевых топливных баков на КАМАЗе

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Экономика и финансы

Минниханов и Чемезов запустили новое производство алюминиевых топливных баков на КАМАЗе

Фото: vk.com/rnm

Благодаря новому производству удастся заменить поставки из-за рубежа.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). На КАМАЗе в Набережных Челнах состоялось торжественное открытие новой линии по производству алюминиевых топливных баков. В церемонии приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Проект новой линии начали реализовывать в 2017 году при содействии Фонда развития промышленности. Благодаря новому производству удастся заменить поставки импортных баков. Мощность линии — 35 тыс. баков в год, роботизированная линия может изготавливать резервуары объемом 260 — 800 литров.

Новые производственные мощности вводятся в юбилейный для предприятия год, отметил Рустам Минниханов. «Нам очень приятно, что мы проводим собрание на фоне таких крупных инвестиционных проектов. Это новые двигатели, каркасы кабин, самые современные топливные баки. Данная работа ведется в рамках развития грузовиков нового поколения К5», — сказал он. Президент РТ поблагодарил Президента и Правительство РФ, а также госкорпорацию «Ростех» за поддержку автогиганта.

В настоящее время КАМАЗ — это самое эффективное автопроизводство в России, подчеркнул Сергей Чемезов. «Совсем недавно алюминиевые баки завозились из-за рубежа, а уже сегодня мы сами производим эти элементы. Здесь используются самые современные технологии», — рассказал гендиректор «Ростеха».

Алюминиевые баки ставят на коммерческие автомобили для магистральных, междугородных и городских перевозок. Они легче, чем стальные топливные баки, менее подвержены коррозии, а также менее пожароопасны.

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