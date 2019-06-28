Татар-информ

28 июня 2019, 14:50

Общество

В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция по итогам 228-го сезона театра им. В. И. Качалова

Общество

В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция по итогам 228-го сезона театра им. В. И. Качалова

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). В понедельник, 1 июля, в 10.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная итогам 228-го сезона Казанского академического русского Большого драматического театра им. В.И. Качалова.

В мероприятии примут участие художественный руководитель, директор Казанского академического русского Большого драматического театра им. В. Качалова Александр Славутский, помощник художественного руководителя по литературной части Диляра Хусаинова, заведующий театральным музеем Роман Копылов.

На пресс-конференции будут подведены итоги 228-го сезона, входящего в историю театра успешными премьерами, двумя крупными фестивалями и открытием театрального музея, и озвучены планы на грядущий 229-й театральный сезон.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru
 

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