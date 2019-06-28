Владимир Чагин: Для нас большая честь пройти караваном участников по земле Татарстана

(Казань, 28 июня, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Семикратный победитель ралли «Дакар» и руководитель гоночной команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин поблагодарил Татарстан и Бугульму за теплый прием участников ралли-марафона «Шелковый путь». Для нас большая честь пройти караваном участников по земле Татарстана, сообщил Чагин.

6 июля в городе Иркутск стартует международный ралли-марафон «Шелковый путь». Экипажи пройдут более 5 тыс. км экстремальным внедорожным маршрутом от берегов Байкала через степи Монголии в пустыню Гоби и финишируют 16 июля в Китайском Дуньхуане.

«Для нас большая честь направляться на старт гонки, пройти караваном участников по земле Татарстана», — заявил в приветсвии руководитель гоночной команды «КАМАЗ-Мастер».

История ралли-марафона «Шелковый путь» началась в 2009 году. Именно из Татарстана маршрут первого издания гонки соединил Россию, Казахстан и Туркменистан.

«Татарстан всегда славился своим особым отношением к спорту, и мы всегда чувствуем здесь огромную поддержку и благодарны за это лично Президенту РТ Рустаму Минниханову», — добавил Чагин.

Всегда, когда маршрут гонки проходил по территории Татарстана — это были лучшие этапы гонки, прекрасно организованные местными властями и радушно принимаемые татарстанскими болельщиками, признался спортсмен.

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