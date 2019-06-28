Казанская фирма представила на «Армии-2019» беспилотник с парашютом и дрон, обгоняющий Lamborghini

(Казань, 28 июня, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Казанская компания «Эникс» представила на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» достижения своего производства: беспилотники, воздушную мишень и парашютную платформу, сообщили на предприятии корреспонденту ИА «Татар-информ».

«На выставку мы отправили хорошо зарекомендовавшие себя изделия серии „Элерон“ и модернизированные беспилотники этой серии. Так же показан ряд перспективных мишенных беспилотных летательных аппаратов с улучшенными тактико-техническими характеристиками, приспособленными для жарких стран. Также мы показываем возможности десантирования беспилотников в составе сбрасываемой группы бойцов», — пояснили в «Эникс».

Казанская компания заслужила известность своими воздушными мишенями. На международной выставке презентовали новую мишень «Е17М», скорость полета которой — от 350 км/ч, что позволяет ей обогнать спорткар Lamborghini Aventador. Публике также представили усовершенствованный беспилотный летательный аппарат «Элерон — 5СВ» вместе с парашютной платформой, на которой дрон может десантироваться с самолета.

Другой беспилотник — «Элерон — 7СВ» так же модифицировали — теперь он может лететь дольше 2,5 часов без перерыва, делать это тише, чем предшественники, и нести больше дополнительного оборудования.

Предприятие АО «Эникс» создано в 1988 году. В настоящее время основным направлением его деятельности являются серийные поставки, разработка и производство беспилотных авиационных комплексов различного назначения.

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