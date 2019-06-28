Татар-информ

28 июня 2019, 13:16

Наука и образование

«Алабуга» ведет переговоры с КФУ об обучении бакалавров 4 приоритетным профессиям

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Наука и образование

«Алабуга» ведет переговоры с КФУ об обучении бакалавров 4 приоритетным профессиям

Фото: vk.com/sezalabuga

Самые востребованные для ОЭЗ специальности: мехатроника, автоматизированная система управления технологическими процессами, электротехника и химия.

(Елабуга, 28 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Особая экономическая зона «Алабуга» ведет переговоры с Казанским федеральным университетом о начале обучения в вузе бакалавров по приоритетным для ОЭЗ направлениям. Об этом журналистам рассказал гендиректор «Алабуги» Тимур Шагивалеев.

В 2018 году резиденты совместно определили четыре наиболее востребованные на их заводах специальности: мехатроника, автоматизированная система управления технологических процессов (АСУТП), электротехника и химия.

У зоны есть полное понимание с Министерством образования РТ, с 2019 учебного года в Елабужском политехническом колледже будут готовить по этим специализированным профессиям, сказал Шагивалеев.

«Колледж — первый шаг к карьере серьезного специалиста, идут переговоры с К(П)ФУ, чтобы было обучение по этим 4 специализациям на уровне бакалавра. Человек, окончивший колледж, будет готов поступить на 2 курс университета, получить высшее образование. Развитие кадров — одна из приоритетнейших задач», — отметил гендиректор.

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