Более двухсот костюмов и «натуральные» декорации: пекинский театр привез в Казань спектакль «Ли Бай»

(Казань, 28 июня, «Татар-информ», Александра Давыдова). Пекинский народный художественный театр представил на сцене КАРБДТ им. Качалова спектакль «Ли Бай» по произведению Го Цихуна. Премьера постановки в Казани состоялась в рамках фестиваля «Европа — Россия — Азия».

«Наш фестиваль идет к завершению. Сегодня мы принимаем наших партнеров, которые принимали нас в прошлом году у себя в Пекине. Наш полномочный представитель помог наладить связи, и сегодня у нас в гостях Народный художественный театр города Пекина. Мы рады, что эти культурные связи завязались, надеемся на продолжение наших взаимоотношений», — отметил художественный руководитель театра им. Качалова, народный артист РТ и РФ Александр Славутский.

В пресс-службе КАРБДТ рассказали, что за неделю до спектакля из Пекина в Казань по морю и суше прибыли два контейнера с декорациями. Многие из них, к слову, сделаны из растительных материалов. Кроме того, в столицу Татарстана китайцы привезли более двухсот костюмов — каждый артист меняет наряд в среднем по десять раз за спектакль. Всего же в составе делегации из КНР приехали 58 человек, 26 из которых артисты. Постановку казанцам и гостям города показали полностью на китайском языке. На небольшом экране, расположенном на арлекине театральных кулис, текст дублировали для русскоязычных зрителей.

Главный герой Ли Бай — реальная историческая личность. Он считался одним из самых значимых поэтов времен династии Тан — «Золотого века китайской поэзии». Кроме того, Бай показал себя как политический и общественный деятель. В постановке режиссеров Су Мин и Тан Вей герой после поражения войск принца Юна был приговорен к смертной казни, однако наказание заменили на изгнание. Вместе со своей супругой он отправился в древнее государство Елан мимо реки Янцзы. По пути Ли Бай писал стихи и тосковал по родине. После помилования поэт вернулся в империю и вновь вступил в ряды армии, которая боролась с внешними врагами династии Тан.

Спектакль пекинского театра собрал аншлаг в столице Татарстана. В рядах зрителей помимо казанцев, студентов и гостей из Китая были также и официальные лица: генеральный консул КНР в Казани У Инцинь в завершении спектакля преподнес землякам большую корзину цветов и поблагодарил за выступление. Также постановку посетил руководитель торгово-экономического представительства РТ в Китае Марсель Гилязов, который, по словам Александра Славутского, поспособствовал приезду пекинского театра в Казань.

В рамках Международного фестиваля «Европа — Россия — Азия» в Казани выступили актеры драматического театра Ганновера. Они представили спектакль «На западном фронте без перемен» по всемирно известному роману Эриха Марии Ремарка. Также театр-фестиваль «Балтийский дом» из Санкт-Петербурга привез в Казань постановку «Макбет» известного фламандского режиссера Люка Персеваля по трагедии Уильяма Шекспира. Студия театрального искусства выступила перед казанцами со спектаклями «Три сестры» и «Записные книжки» по произведениям Антона Чехова и «Самоубийца» автора Николая Эрдмана.

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