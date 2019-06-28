Полиция Казани задержала двоих парней, на счету которых десять украденных велосипедов

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Полицейские задержали в Казани серийных веловоров, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

«С 20 по 23 июня в полицию начали поступать сообщения о кражах велосипедов. Правоохранители выяснили, что злоумышленники заранее подыскивали дома, где потерпевшие оставляли велосипеды на первых этажах. После этого, исключительно в ночное время, они демонтировали замки и крали велосипеды», – рассказали в полиции.

Подозреваемых установили быстро, ими оказались двое местных парней в возрасте 19 и 21 года. Оперативники изъяли у них 7 похищенных велосипедов. Полицейские выяснили, что парни складировали велосипеды на съёмной квартире, после чего продавали их прохожим на улице.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». На данный момент установлена причастность парней к десяти таким эпизодам.

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