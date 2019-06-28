Минтруд РФ: Более 75% выпускников вузов трудоустроились в течение полугода

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Более 75% выпускников высших учебных заведений 2018 года трудоустроились в течение полугода после окончания вуза. Уровень занятости выпускников с высшим образованием на начало текущего года составил 75,3%, сообщает пресс-служба ВНИИ Минтруда РФ.

«Уровень занятости среди выпускников со средним профессиональным образованием 2018 года был ниже по сравнению с выпускниками вузов и составлял 61,6%», – отмечается в сообщении пресс-службы.

Большинство выпускников трудоустраиваются на первую работу по полученной специальности. Так, среди выпускников вузов 2015 – 2017 годов по специальности трудоустроились 71%. Что касается выпускников со средним профессиональным образованием, то на первую работу по полученной профессии трудоустроились 60%.

«В целом, на российском молодежном рынке труда достаточно высокий уровень занятости. Как правило, часть выпускников трудоустраиваются еще во время учебы, поэтому к моменту окончания образовательного учреждения они уже имеют место работы», – констатировала эксперт ВНИИ труда Галина Антонова.

Также ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что почти 80% молодых людей не готовы переезжать из Казани ради работы

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