Татар-информ

28 июня 2019, 13:02

Спорт

Альметьевская спортсменка взяла «золото» Спартакиады учащихся России по боксу

Рекомендуем

Спорт

Альметьевская спортсменка взяла «золото» Спартакиады учащихся России по боксу

Фото: minsport.tatarstan.ru

В финале спортсменка одолела первого номера России, представителя Краснодарского края, и завоевала «золото» в весовой категории 51 кг.

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). С 22 по 27 июня в городе Раменское Московской области состоялся финал Спартакиады учащихся России по боксу. На этом престижном всероссийском первенстве отличилась альметьевская спортсменка Светлана Романова, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района РТ.



Светлана провела три ярких поединка и одержала три уверенные победы. В финале она одолела первого номера России, представителя Краснодарского края, и завоевала «золото» в весовой категории 51 кг.



Спортсменка тренируется в клубе бокса «Геракл» под руководством тренеров Марселя и Геворга Агазарян.

Светлана также выполнила разряд Мастера спорта РФ.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Нижнекамская спортсменка взяла две медали на всероссийских состязаниях штангистов
Новости дня
13:05
Полиция Казани задержала двоих парней, на счету которых десять украденных велосипедов

Парни похищали велосипеды из подъездов, складировали на съемной квартире, после чего продавали прохожим.

13:02
Альметьевская спортсменка взяла «золото» Спартакиады учащихся России по боксу

В финале спортсменка одолела первого номера России, представителя Краснодарского края, и завоевала «золото» в весовой категории 51 кг.

12:48
На участке трассы М7 под Казанью ограничили движение транспорта из-за ремонта проезжей части

Частично перекрыт участок автодороги с 780 км по 786+500 км.

12:34
Вокалистка из Татарстана завоевала «серебро» XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского

С 2018 года Айгуль Хисматуллина является участницей оперной труппы Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

12:27
Лжесотрудники банка украли со счета жителя Нурлата 180 тысяч рублей

Злоумышленники убедили мужчину, что его счету угрожает опасность и средства необходимо перевести.

12:16
Ученые из Татарстана и Шотландии намерены издать книгу о Золотой Орде

Тимур Хайдаров и Филипп Славин представили второй сборник с материалами об эпидемии чумы.

12:15
Очевидцы сняли на видео ДТП в центре Казани, где на «зебре» сбили пешехода

ДТП произошло на улице Карла Маркса.

12:02
Мантуров о новом заводе в «Алабуге»: Он отвечает задачам РФ по развитию промышленности

Производство пестицидов на «Август-Алабуга» повысит инвестиционную привлекательность российской промышленности.

12:01
Женщина получила переломы, выпав на ходу из казанского автобуса

ДТП произошло на остановке общественного транспорта «Советская площадь».

11:50
На Сабантуе в Коломенском откроют этно-fashion-шатер, выступят Эльмира Калимуллина и Элвин Грей

Московский международный фестиваль «Сабантуй-2019» порадует гостей большой культурной и развлекательной программой.

11:45
Из оврага в Чистополе достали женщину, которая упала с двадцатиметровой высоты

ЧП произошло на улице Бутлерова.

11:27
Самолет «Сухой Суперджет 100» Москва – Ижевск внештатно приземлился в Казани

Воздушное судно совершило вынужденную посадку из-за тумана.

11:24
Предприятия из Татарстана смогут получить поддержку на развитие цифровых технологий

Организации смогут возвратить 50% от фактически понесенных и документально подтвержденных затрат.

11:20
Ильшат Фардиев: «Быть лучшим среди своих лучших коллег – это самое высокое звание»

В «Сетевой компании» в Тетюшах прошли соревнования бригад электромонтеров за звание «Лучшая бригада электромонтеров распределительных сетей 2019».

11:17
ГИБДД Казани ищет троих водителей, скрывшихся с мест ДТП, по вине которых пострадали люди

В результате ДТП пострадали два пешехода, один из которых ребенок, и 82-летняя пассажирка автобуса.

11:04
Глава Комитета РТ по наследию рассказал о многомиллионных траншах на реставрацию ключевых зданий

В 2018 году, по словам Ивана Гущина, из бюджета РТ на работы по сохранению объектов культурного наследия было направлено около 1 млрд рублей.

10:59
Казанский Зооботсад подсчитает ущерб в результате ДТП с «Мерседесом» и начнет ремонтные работы

Иномарка воткнулась в одно из зданий строящегося зоопарка «Река Замбези».

10:58
Минниханов открыл в «Алабуге» завод жидких пестицидов за 4,5 млрд рублей

Производственная мощность «Август-Алабуга» составляет 50 млн литров готовой продукции и 8 млн канистр полимерной упаковки в год.

10:44
В Казани ограничат движение в районе одного из домов по улице Химиков

Ограничение коснется проезжей части от улицы Химиков до улицы Гудованцева.

10:31
В стену здания в строящемся в Казани зоопарке «Река Замбези» влетел «Мерседес»

Кадрами с места происшествия поделились пользователи социальных сетей.

10:28
Компания «Август» построит в двух районах Татарстана молочные комплексы за 1,6 млрд рублей

В Муслюмовском и Мензелинском районах республики появятся молочные фермы на 1,2 тыс. голов каждая.

10:15
В Казани осудили девушку-водителя, по вине которой пешеход получил серьезную травму ноги

На перекрестке Меридианной и Четаева 21-летняя девушка проехала по ноге мужчины, когда тот переходил дорогу.

10:14
Гущин объяснил, почему Комитет РТ по охране наследия избегает диалогов в соцсетях

Глава Комитета РТ по наследию заверил, что обратившиеся через интернет-приемную обязательно получают ответы.

10:00
Правительством РФ утвержден список диких животных, которых нельзя держать дома
09:39
Директора казанской мебельной фирмы осудили за мошенничество на полмиллиона рублей

Руководитель фирмы взял предоплату с 11 клиентов и перестал выходить с ними на связь.

События