Альметьевская спортсменка взяла «золото» Спартакиады учащихся России по боксу

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). С 22 по 27 июня в городе Раменское Московской области состоялся финал Спартакиады учащихся России по боксу. На этом престижном всероссийском первенстве отличилась альметьевская спортсменка Светлана Романова, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района РТ.





Светлана провела три ярких поединка и одержала три уверенные победы. В финале она одолела первого номера России, представителя Краснодарского края, и завоевала «золото» в весовой категории 51 кг.





Спортсменка тренируется в клубе бокса «Геракл» под руководством тренеров Марселя и Геворга Агазарян.



Светлана также выполнила разряд Мастера спорта РФ.

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