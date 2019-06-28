На участке трассы М7 под Казанью ограничили движение транспорта из-за ремонта проезжей части

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). В Татарстане на участке трассы М7 «Волга» под Казанью проводятся плановые ремонтные работы, из-за чего ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«На участке трассы М7 "Волга", с 780 км по 786+500 км, под Казанью проводятся плановые ремонтные работы. Производство работ предполагает частичное перекрытие проезжей части», – говорится в сообщении пресс-службы.

По информации ведомства, ремонтные работы завершат к концу октября текущего года. «Волго-Вятскуправтодор» просит автомобилистов соблюдать требования временных дорожных знаков.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане в этом году планируется отремонтировать 183 км федеральных автомобильных дорог.

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