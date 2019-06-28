(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Лжесотрудники банка украли со счета жителя Нурлата 180 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«51-летний мужчина рассказал в полиции, что в течение нескольких дней ему звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банка, где у него был открыт счет. Они утверждали, что его средства могут пропасть, чтобы это предотвратить, необходимо перевести их на другой счет», – рассказали в полиции.

В итоге мужчина выполнил инструкции мошенников, после чего обнаружил, что у него пропали 182 тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Счета, куда поступили деньги потерпевшего, уже установлены. Известно, что злоумышленники орудовали из Москвы.

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