Ученые из Татарстана и Шотландии намерены издать книгу о Золотой Орде

(Казань, 28 июня, «Татар-информ», Дина Юсупова). Казанский историк Тимур Хайдаров и уроженец Санкт-Петербурга, ныне живущий в Шотландии, профессор, преподаватель университета в Шотландии Филипп Славин готовятся издать второй сборник своей совместной книги о Золотой Орде. Об этом они рассказали корреспонденту ИА «Татар-информ».

Ученые презентовали вторую часть книги «Эпоха "чёрной смерти" в Золотой Орде и прилегающих регионах» на VI Золотоордынском форуме в Казани. Тимур Хайдаров отметил, что хотел бы издать книгу вместе со своими зарубежными коллегами.

«Я изучаю тему эпидемии чумы. С коллегой из Шотландии выпустили книгу на эту тему. Она вышла в прошлом году, быстро разошлась и очень заинтересовала и наших ученых, и зарубежных коллег. Так как по этой теме высказывается довольно много людей, собралось достаточно много материала. Эти материалы надо издать. Я и сам не думал, что книга будет настолько успешной», – сказал историк.

Филипп Славин пошутил, что они с Тимуром Хайдаровым «чумовые» родственники. «Я занимаюсь изучением истории природных катаклизмов, в том числе голода, природных изменений, и изучением чумы. Мы с Тимуром "чумовые" родственники», – сказал ученый.

Шотландский профессор приехал в Казань специально для участия в международном Золотоордынском форуме. «Казань – восхитительный город. Я в Казани впервые, приехал специально для Золотордынского форума. Казанцы своей добротой напоминают питерцев», – отметил он.

26–28 июня в Казани проходит VI Международный Золотоордынский форум “PaxTatarica: Генезис и наследие государственности Золотой Орды». В нем принимают участие более 100 ученых и научных сотрудников из 14 стран. В этом году форум проходит в рамках празднования 750-летия Золотой Орды.



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