Ильшат Фардиев: «Быть лучшим среди своих лучших коллег – это самое высокое звание»

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). В филиале ОАО «Сетевая компания» «Буинские электрические сети» прошли общесистемные соревнования бригад электромонтеров за звание «Лучшая бригада электромонтеров распределительных сетей 2019».

На полигоне в Тетюшах, где 19 июня состоялась торжественная церемония открытия, собрались 9 команд — представителей филиалов — для участия в трехдневных соревнованиях. От имени руководства компании ко всем присутствующим обратился и. о. заместителя Генерального директора — технического директора, главный судья соревнований Равиль Баязитов: «Три дня соревнований несут в себе не только дух состязаний, но и неформальную возможность поучиться опыту коллег, показать свои умения. А замечания беспристрастной судейской коллегии нужно принять в рабочем порядке, как работу над ошибками».

В приветственном слове глава Тетюшского муниципального района Рамис Сафиуллов поблагодарил сотрудников компании за качественную работу по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения и отметил особую важность работы сотрудников компании в любых погодных условиях, где, как ни парадоксально, главным критерием является условие, «когда потребитель не вспоминает про энергетиков».

Директор БуЭС Айрат Зиганшин отметил, что для филиала почетно принимать полномасштабные соревнования лучших бригад электромонтеров распределительных сетей, работающих без снятия напряжения, понимать, что данное направление работы определяет качество предоставления услуг и перспективу развития отрасли в целом.

Вслед за торжественным открытием общесистемных соревнований бригады, согласно проведенной ранее жеребьевке, разошлись по этапам состязаний.

Если на прошлых соревнованиях отдельно оценивалась работа бригад, работающих по классической схеме и бригад, работающих без снятия напряжения, то в этом году, благодаря проведенной работе по обучению персонала и внедрению новых методов работы в филиалах, все бригады работают без снятия напряжения. Среди восьми этапов соревнований три предназначены только для проведения работ под напряжением: «Замена штыревого изолятора на промежуточной опоре ВЛ 10 кВ под напряжением с применением АГПИ», «Замена ввода 0,4 кВ в здание, выполненного неизолированным проводом на СИП, под напряжением», «Замена автоматического выключателя на КТП под напряжением».

Весь полигон соревнований поделен на аллеи и улицы. К примеру, этап № 1 — «Проверка знаний действующих правил, инструкций и норм, с использованием ПЭВМ на базе программного комплекса «АСОП-Эксперт», проходил на аллее, названной в честь Сергея Александровича Тегулева. С 1988 по 2009 годы он возглавлял Тетюшский РЭС и внес значительный вклад в развитие учебно-тренировочного полигона.

За ходом соревнований в том числе следили приглашенные гости, среди которых представители группы компаний «Энергоконтракт», ООО ПП «Промтехресурсы», ООО «Энсто Рус», АО «Донэнерго». Гости уделили особое внимание и своеобразному фотоархиву истории конкурса, расположившемуся на баннере на центральной площадке полигона, восхитившись трепетным отношением сотрудников «Сетевой компании» к истории холдинга. А главный инженер НкЭС Ильгиз Фарраев увидел на этих фото отца — основателя династии энергетиков Фарраевых — Мирхата Фарраевича, который в 1967 году начинал свою трудовую биографию электромонтером Актанышского РЭС и дорос до руководителя района электрических сетей.

Своеобразная ярмарка внедренных кайдзен-предложений развернулась на центральной площадке, ведь системные соревнования это не только конкурсная программа по определенным этапам, но и обмен опытом, общение на одном профессиональном языке.

Генеральный директор компании Ильшат Фардиев внимательно ознакомился с каждым из представленных кайдзен-предложений: «Если быть внимательным, то можно заметить, что еще вчера приспособление или инструмент входил в категорию „усовершенствованное“, а сегодня это уже основа для нового усовершенствования. Радует неравнодушие к своему ежедневному труду электромонтеров, видны смекалка и инженерное решение», — прокомментировал он результаты внедрения в компании производственной системы «Энергия» (Бережливого производства).

К примеру, электромонтер Бугульминского РЭС БЭС Булат Фатхлисламов представил тележку-трансформер, необходимую бригаде для доставки к труднодоступным рабочим местам полного комплекта необходимых инструментов, средств индивидуальной защиты, материалов. По прибытии на место тележка раскладывается и превращается в стенд, где для каждого инструмента и средства защиты предусмотрено свое место.

Бригады, вышедшие на состязания, посчитали дополнительным бонусом возможность показать свое мастерство руководителю компании. Генеральный директор компании Ильшат Фардиев внимательно следил за каждой бригадой на этапе, отмечая слаженность действий и техническую грамотность в исполнении.

Не случайно уже на церемонии закрытия генеральный директор компании Ильшат Фардиев назвал всех участников соревнований лучшими из лучших, именно на таких соревнованиях видно, насколько мы мощны профессионально и как высока степень оснащения. «Каждый из вас уже победитель! Ведь перед приездом на соревнования в Тетюши вы стали победителями соревнований своего филиала: быть лучшим среди своих лучших коллег — это самое высокое звание и самая большая победа! Сегодня завершился ваш Чемпионат по рабочим профессиям, и вы его выиграли, потому что вы — профессионалы высокого класса!».

Сертификат, кубок, медали получили победители конкурса. На третьем месте — команда Приволжских электрических сетей (мастер Ренат Нуриев, электромонтеры Динар Хайруллин, Николай Макаров, диспетчер Айрат Хамитов) на втором месте — команда Чистопольских электрических сетей (мастер Дмитрий Матюшкин, электромонтеры Артем Николаев, Евгений Безруков, диспетчер Александр Паршунин), на первом месте — команда Буинских электрических сетей (мастер Александр Тарасов, электромонтеры Иван Коробов, Андрей Еремеев, диспетчер Валерий Кузин).

Со стороны участников соревнований неоднократно прозвучали слова благодарности в адрес Буинских электрических сетей — организаторов соревнований. Это касается и того, кто устроил чаепития в просторной палатке на берегу Волги, построил востребованную смотровую площадку, кто координировал действия команд и транспорта, а также организовал спортивный конкурс — «Баскетбол электромонтера». Подвели итоги соревнования построившиеся на общее фото электромонтеры: «Это не финиш, это старт подготовки к следующим соревнованиям».