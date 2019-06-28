Мантуров о новом заводе в «Алабуге»: Он отвечает задачам РФ по развитию промышленности

(Елабуга, 28 июня, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Завод по производству жидких пестицидов «Август-Алабуга» будет способствовать развитию российской промышленности и повышать ее конкурентоспособность, говорится в приветственном слове Министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова в честь открытия нового завода в Татарстане.

«Оно [предприятие „Август-Алабуга“] отвечает целям и задачам государственной программы РФ по развитию промышленности, повышению ее конкурентоспособности. Уверен, что ваш опыт и высокий профессионализм будут способствовать укреплению позиций предприятия на внутреннем и внешнем рынке, повышать инвестиционную привлекательность промышленности в целом», — зачитал строки послания директор Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Министерства промышленности и торговли РФ Александр Орлов.

В течение долгого времени компания «Август» удерживает лидерские позиции на отечественном рынке пестицидов и поставляет химические средства защиты растений за рубеж. Поэтому завод в Татарстане не только обеспечит высокотехнологичное производство, но и имеет потенциал на импортозамещение, отметил Денис Мантуров.

В открытии завода по производству жидких пестицидов «Август-Алабуга» принял участие Рустам Минниханов.

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