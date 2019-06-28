Предприятия из Татарстана смогут получить поддержку на развитие цифровых технологий

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Предприятия из Татарстана смогут получать субсидии из федерального бюджета, чтобы возместить часть затраченных средств на разработку цифровых платформ и программных продуктов, сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ.

Данная поддержка татарстанским организациям будет проводиться в рамках федеральной программы «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика РФ».

Размер выплачиваемых субсидий достигнет 50% от фактически понесенных и документально подтвержденных затрат организации, которые были направлены ими на развитие цифровых технологий — платформ и программных продуктов. Условие получения поддержки заключается в том, что срок выполнения технологических работ и НИОКР в рамках проекта не должен превышать 2 лет, а их проведение должно быть начато в срок не ранее 1 года, предшествующего году подачи заявки на участие в конкурсном отборе.

Данные меры предназначены для стимулирования российских организаций к активным внедрению и разработке цифровых платформ и программных продуктов, связанных с субтехнологиями сквозных цифровых технологий, таких как новые компоненты робототехники и сенсорика, нейротехнологии и искусственный интеллект, технологии беспроводной связи, а также виртуальной и дополненной реальностей, производственные и квантовые технологии.

Организации, которые получат субсидии из федерального бюджета, будут определены на основе конкурсного отбора. Он будет проведен в августе Минпромторгом РФ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.