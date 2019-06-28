ГИБДД Казани ищет троих водителей, скрывшихся с мест ДТП, по вине которых пострадали люди

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). Сотрудники ГИБДД Казани ищут троих водителей, скрывшихся с мест ДТП, по вине которых пострадали люди, сообщили в городской Госавтоинспекции.

24 июня днем у дома № 76 на Ямашева машина сбила 12-летнего мальчика, который шел вдоль дороги. Ребенок получил ушиб грудной клетки.

26 июня вечером на Советской улице был совершен наезд на 54-летнюю женщину, которая стояла на остановке «Советская». Женщина получила травму ноги.

На следующий день днем в автобусе № 45 упала 82-летняя пенсионерка. У женщины диагностировали переломы и госпитализировали.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данных происшествий откликнуться по телефонам: (843) 5-333-819, 5-333-848.

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