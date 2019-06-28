Вокалистка из Татарстана завоевала «серебро» XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского

(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Александра Давыдова). Выпускница Нижнекамского музыкального училища и Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова Айгуль Хисматуллина завоевала II премию и серебряную медаль XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского в номинации «Сольное пение». Об этом сообщается на официальном сайте музыкальных соревнований.

«„Сольное пение“ женщины: II премия и серебряная медаль: Хисматуллина Айгуль (Россия) / Aigul Khismatullina (Russia)», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что всего в прослушиваниях по специальности приняли участие 59 конкурсантов. В финал конкурса вышли девять человек, представляющих различные страны. На малой сцене Мариинского театра вместе с симфоническим оркестром Айгуль Хисматуллина исполнила арию Шамаханской царицы «Ответь мне, зоркое светило» из оперы «Золотой петушок» Николая Римского-Корсакова. Также вокалистка представила на суд жюри и зрителей арию Цербинетты из оперы «Ариадна на Наксосе» Рихарда Штрауса.

Церемония награждения лауреатов XVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского состоится 28 июня в Доме Пашкова в Москве. Обладателя Гран-при конкурса объявят 29 июня на гала-концерте в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.

Айгуль Хисматуллина окончила аспирантуру Казанской консерватории под руководством Альбины Шагимуратовой. С 2016 года она является участницей оперной труппы Приморской сцены, а с 2018-го — Санкт-Петербургской сцены Мариинского театра. В 2017 году девушка стала стипендиатом международного образовательного проекта Atkins Young Artist Program.

Международный конкурс имени П. И. Чайковского проводится каждые четыре года уже более 60-и лет (с 1958 года, прим. Т-и.). В России конкурс имеет статус национального достояния отечественной музыкальной культуры.

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