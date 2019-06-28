На Сабантуе в Коломенском откроют этно-fashion-шатер, выступят Эльмира Калимуллина и Элвин Грей

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). 6 июля на территории музея-заповедника «Коломенское» пройдет Московский международный фестиваль «Сабантуй 2019», сообщают организаторы.

Традиционно на концертных площадках «Сабантуя-2019» выступят звезды эстрады, песенные и танцевальные коллективы. Хедлайнерами фестиваля станут Айдар Галимов, Эльмира Калимуллина, Роберт Юлдашев, Альберт Жалилов, Элвин Грей, Бабек Мамедрзаев, Кирилл Мойтон и артисты лейбла Elvin Grey.

Открытие праздника состоится при участии представителей Правительства РФ и Администрации Президента РФ, Правительства Москвы и Московской области, Правительства РТ и многих других почетных лиц.

Организаторы подготовили для гостей увлекательное путешествие по Сабантую. На площадках будет работать целый «город» активностей, где будут представлены как традиционные для праздника развлечения, так и ультрасовременные новшества.

Гостей порадуют «Деревня ремесел» с мастер-классами, «Улица добрых соседей» с шатрами национальных землячеств столицы и «Дом Мудрости». Специально для юных гостей в этом году специалисты представят пилотирование дронов и лазертаг, будет работать батутный комплекс, аквагрим и многое другое. Для родителей с детьми помладше создадут комфортное пространство для отдыха, а малыши смогут посетить детский сад «Балачак иле».

Внимание поклонников стиля и красоты привлечет этно-fashion-шатер. На этой площадке состоятся различные мастер-классы по имиджу и показ дизайнерской одежды в стиле modest fashion («благопристойная мода»). ⠀

Любителей спорта в этом году ожидает расширенная программа единоборств и игровых видов спорта. Ставшая уже традиционной гребная регата дополнится новыми активностями в акватории Москвы-реки. Помимо турнира по борьбе на поясах «корэш», организаторы проведут соревнования по мас-рестлингу и волейболу, турнир по футболу «Кубок Сабантуя».

В этот же день состоятся массовая утренняя зарядка с двукратной олимпийской чемпионкой Светланой Ишмуратовой и встречи со звездами футбола и хоккея.

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