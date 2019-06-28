Минниханов открыл в «Алабуге» завод жидких пестицидов за 4,5 млрд рублей

(Елабуга, 28 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии завода по производству химических средств защиты растений «Август-Алабуга». Первый камень в фундамент предприятия был заложен в 2016 году руководителем республики.

«Сегодня мы открываем на особой экономической зоне "Алабуга" очередное современное производство, оно рассчитано на импортозамещение, на экспортный потенциал этого продукта, и, конечно же, средство защиты — это один из серьезнейших элементов для того, чтобы наш агропромышленный комплекс был успешен», — заявил Президент РТ.

На предприятии полностью задействованы технологии Индустрии 4.0. Это говорит о высоком качестве, производительности и эффективности производства, подчеркнул Минниханов.

Инвестиции в строительство объекта превысили 4,5 млрд рублей. Это средства компании «Август» (4 млрд рублей) и Федерального Фонда развития промышленности (500 млн рублей). Из этих средств только в обеспечение экологической безопасности при возведении завода было вложено 233 млн рублей. Создано около 200 рабочих мест.

«Август» — один из самых серьезных партнеров сельхозпроизводителей Татарстана, отметил в беседе с ИА «Татар-информ» министр сельского хозяйства РТ Марат Ахметов. «По качеству тех препаратов, которые они предоставляют нашим товаропроизводителям, никаких вопросов никогда не возникало. Они занимают очень большой удельный вес рынка, не только Татарстана. Не зря сегодня такое большое количество их партнеров приглашены», — сказал министр.

Открытие такого завода позволит сельхозпроизводителям увеличить товаропоток. Соответственно, если их товаропоток увеличится, то будет улучшение экономики РТ, поделилась с агентством замминистра экономики РТ Индира Киреева.

«Наличие самой ОЭЗ подразумевает определенные льготы по системе налогообложения, им это будет позволять делать скидки», — подчеркнула она.

Производство расположилось на площади 17,7 га. Инвестор сделал выбор в пользу ОЭЗ «Алабуга» не только из-за удобного географического положения, но и по причине уже имеющейся развитой инженерной инфраструктуры. Были учтены и налоговые преференции для резидентов.

Производственная мощность «Август-Алабуга» составляет 50 млн литров готовой продукции и 8 млн канистр полимерной упаковки в год. Предприятие оснащено передовым оборудованием компаний-производителей из России, Германии, Италии, Чехии, Португалии, Японии.

«Август» присутствует более чем в 20 странах мира, в числе которых государства Латинской и Центральной Америки, Африки и Ближнего Востока. В производственную базу компании входят «Вурнарский завод смесевых препаратов» в Чувашской Республике и завод «Август-Бел» в Республике Беларусь.

Ассортимент продукции компании насчитывает более 110 наименований препаратов.

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