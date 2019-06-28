В Тинчуринском театре состоялась премьера джазового мюзикла на основе комедии «Башмачки»

(Казань, 28 июня, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). Тинчуринский театр выпустил ремейк легендарного музыкального спектакля «Башмагым» в виде джазового мюзикла. Премьера спектакля «Башмагым jazz» состоялась накануне.

«Башмагым» («Башмачки») – первая музыкальная комедия в истории татарского театра. Она появилась в 1942 году под авторством драматурга Тази Гиззата и композитора Джаудата Файзи. Спектакль проходил на сцене Татарского театра оперы и балета. В 1999 году театр им. К.Тинчурина поставил «Башмачки» в жанре оперетты. Позже спектакль вошел в репертуар Кариевского театра. В этом году казанский зритель смог увидеть еще одну версию этой истории – в постановке татарского театра «Нур» из города Уфы.

В ремейке от главного режиссера Тинчуринского театра Рашида Загидуллина знаменитые арии зазвучали в джазовой обработке, а сам спектакль обрел форму мюзикла. Рашид Загидуллин либретто частично осовременил, старушку Жиган сделал моложе, некоторых персонажей убрал.

Дирижер и аранжировщик спектакля – композитор и музыкант Ильяс Камал. Оркестр Тинчуринского театра впервые играл во вновь открытой оркестровой яме. Художник-постановщик – Асель Исмагилова.

Партии Сарвар и Галимзяна в спектакле исполняют Гульнара и Ильнур Байназаровы. Ильнур – поющий артист театра, Гульнара – артистка Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая, лауреат Международных и Всероссийских конкурсов.



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