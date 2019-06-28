В Казани ограничат движение в районе одного из домов по улице Химиков

(Казань, 28 июня, «Татар-информ»). С 1 июля до 1 августа в Казани будет введено частичное ограничение движения транспортных средств на отрезке проезжей части по улицам Химиков и Гудованцева, информирует пресс-служба мэрии города Казани.

Таким образом, с 1 июля проезд ограничат в районе дома № 55, расположенного на улице Химиков. В связи с этим данный участок проезжей части, находящийся на промежутке от улицы Химиков до улицы Гудованцева, будет недоступен для проезда.

Причина ограничения движения — проведение работ по капитальному ремонту газопровода.

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